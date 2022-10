Bergamo, morto anziano investito su strisce: illeso nipote di 8 anni

Illeso il bambino, rimasto sotto choc. Gravissime fin da subito le ferite per l'anziano, trasferito all'ospedale di Seriate, dov'è deceduto

Un pensionato di 88 anni è deceduto ieri sera in seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto alle 15:30 ad Alzano Lombardo, nel Bergamasco, lungo via Provinciale. L'uomo stava attraversando la strada assieme al nipotino di 8 anni, quando è stato travolto da una Fiat Punto.

Illeso il bambino

Illeso il bambino, rimasto sotto choc. Gravissime fin da subito le ferite per l'anziano, trasferito all'ospedale di Seriate (Bergamo), dov'è deceduto. Sul posto per i rilievi i carabinieri.