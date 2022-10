Como, ospedale chiama per intervento dopo 11 anni di lista d'attesa

La donna aveva chiesto di entrare in sala operatoria nel 2011 per un problema di salute non grave poi risolto

Dopo undici di anni di lista d'attesa per un intervento è arrivata la chiamata dall'ospedale: "Signora è ancora interessata?". È successo a Como a una donna che dal 2011 era in lista d'attesa per un intervento non grave e non urgente, la quale nei giorni scorsi ha ricevuto una telefonata dall'ospedale Sant' Anna di Como per un problema di salute superato ormai da parecchio tempo. Lo ha riportato La provincia di Como.

Il caso

Secondo quanto riporta il quotidiano, da anni ormai i chirurghi dell'Asst Lariana lottano per ridurre le liste d'attesa, ma la pandemia ha congelato a lungo il lavoro nelle sale operatorie. A più riprese gli ospedalieri hanno cercato di snellire gli elenchi convocando i pazienti a partire dalle malattie più importanti, su tutte le patologie oncologiche, sulle quali vengono rispettati i tempi. L'Asst Lariana, interpellata dal quotidiano, si è detta impossibilitata a fornire maggiori dettagli sul caso.