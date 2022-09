Milano, scoperti 5 lavoratori in nero: uno prende reddito cittadinanza

La guardia di finanza è intervenuta in una ditta che organizza eventi con sede nel Milanese. Il titolare dovrà sversare 9mila euro per sanzioni amministrative

La guardia di finanza di Menaggio e l'Ispettorato del Lavoro di Como-Lecco hanno scoperto in una ditta che organizza eventi con sede nel Milanese cinque lavoratori in nero, uno dei quali percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza. Il titolare dovrà versare 9mila euro per sanzioni amministrative.

I controlli

È stata quindi decisa la sospensione dell'attività dell'azienda in quanto, nel giorno del controllo, i lavoratori in nero accertati superavano il dieci per cento del totale. Alla procura di Como è stato segnalato il lavoratore per l'indebita percezione del reddito di cittadinanza.