I 32 supermercati meno cari di Milano, la classifica di Altroconsumo

Altroconsumo guida i consumatori tra i supermercati meno cari di Milno. Per il 2022 lo studio ha coinvolto oltre 1.100 punti vendita in tutto il Paese, di cui 59 nell'area metropolitana del capoluogo lombardo, e analizzato più di 1,6 milioni di prezzi per 126 categorie di prodotti, tra alimentari, prodotti per la cura della persona, della casa e pet food. Lo scarto è notevole: l'indice di convenienza a Milano varia dai 107 punti del supermercato meno caro in assoluto, ai 110 di quello più costoso. La ricerca lo prova anche con alcuni prodotti da esempio che fanno una certa impressione: lo stesso detersivo, in diversi supermercati di Milano, passa infatti dai 2,74 euro ai 7, 5 euro con un rincaro di oltre il 170 per cento.

La classifica