Flop Lega, Maroni contro Salvini: è ora di un nuovo segretario

Dopo il crollo della Lega alle urne, arriva l'affondo di Roberto Maroni nei confronti di Matteo Salvini: "Ora è di un nuovo leader per la Lega". A invocarlo è l'ex ministro dell'Interno e del Welfare dei governi Berlusconi e tra i fondatori con Umberto Bossi della Lega, dopo la dèbacle alle elezioni Politiche del partito: "Io saprei chi eleggere come nuovo segretario, ma per adesso non faccio nomi", scrive l'ex segretario della Lega. Lo riporta La Repubblica.

"Giorgia Meloni ce la farà di sicuro"

Inoltre, Maroni pronostica che Meloni "adesso riceverà dal presidente della Repubblica l'incarico di formare il nuovo governo. Anche se la prima volta che una donna diventa presidente del Consiglio? La Meloni ce la farà di sicuro". Detto questo, per ora Salvini non sembrerebbe avere alcuna intenzione di dimettersi. Lo ha chiarito lui stesso, durante la conferenza stampa convocata nella sede della Lega di via Bellerio a Milano per commentare i risultati.