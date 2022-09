Covid Lombardia, bollettino: 8.978 nuovi casi su 43.945 tamponi

A fronte di 43.945 tamponi effettuati, sono 8.978 i nuovi positivi in Lombardia, con un tasso del 20,4%, in aumento rispetto al 15,3% di ieri. Sono stabili i ricoverati nelle terapie intensive (7), in aumento di 41 quelli in altri reparti, arrivati a 498. Sono 20 i decessi, per un totale complessivo di 42.526 da inizio pandemia.

Le province

I nuovi casi sono 2.465 a Milano di cui 903 in città, a Bergamo 973, a Brescia 1.224, a Como 688, a Cremona 250, a Lecco 384, a Lodi 174, a Mantova 418. a Monza 739, a Pavia 393, a Sondrio 226 e a Varese 860.