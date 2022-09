Incidente sul lavoro a Codogno, 40enne subisce amputazione di un dito

La vittima, una donna di 40 anni, è stata portata in eliambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza dove i medici l'hanno operata per cercare di salvare le altre dita e la funzionalità degli arti

Una donna di 40 anni è rimasta ferita in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un'azienda di componenti per auto a Codogno (Lodi). Entrambe le mani della 40enne sono rimaste schiacciate sotto una pressa, con l'amputazione di un dito. Subito soccorsa, è stata portata in eliambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza dove i medici l'hanno operata per cercare di salvare le altre dita e la funzionalità degli arti.