Area B a Milano: i divieti e le regole in vigore da ottobre

Dall'inizio del prossimo mese nel comune meneghino subentreranno nuove regole per gli automobilisti: dalle deroghe alle specifiche, ecco chi potrà entrare e chi no nella nuova area B

Dal prossimo 1° ottobre, a Milano, sarà vietata la circolazione dei mezzi più inquinanti all’interno dell’area B e l’area C, in particolare non potranno più circolare i veicoli Euro 2 benzina e Euro 4 e 5 diesel per il trasporto di persone, Euro 4 diesel senza filtro antiparticolato oppure con filtro antiparticolato se le emissioni di particolato sono superiori a 0,01 g/KWh o con filtro installato dal 1 gennaio 2019 per il trasporto di merci e autobus.

Che cos’è l’area B

Con area B si intende una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti e per quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci. La stessa sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 esclusi festivi, l’ingresso, ove consentito, non sarà a pagamento.

Le deroghe

Sono più di un milione le auto dei milanesi che rischiano di restare in garage, anche per questo il motivo il comune ha predisposto alcune deroghe. Potrà circolare chi sta sostituendo il suo diesel Euro 5 con un mezzo a basso impatto ambientale, fino al 30 settembre 2023, ma sarà necessario aver sottoscritto non oltre il 14 settembre un contratto di acquisto, di leasing o di noleggio a lungo termine inoltrando la richiesta entro il 19 settembre. L’altra possibilità per circolare è quella di utilizzare il dispositivo MoVe-In, il quale monitora il chilometraggio percorso dall’auto, permettendo un massimo di 2.000 chilometri l’anno di tolleranza per diesel Euro 5, 1.800 per Euro 4 fino a settembre 2024. Vi è inoltre un bonus di 50 ingressi valido per i residenti a Milano fino a settembre 2023.