Traffico intenso su A17, tre chilometri di coda all’ingresso di Milano

È una giornata di rientri dalle vacanze oggi, complici anche la pioggia e le temperature che si sono abbassate drasticamente, con tanti turisti stranieri che tornano a casa. E infatti sono tante le macchine straniere fra quelle che si sono trovate oggi in coda ai caselli in ingresso a Milano, snodo dal mare per arrivare verso Svizzera, Germania e alcune regioni della Francia.

Il traffico all’ingresso di Milano

Sulla A7 - l'autostrada che collega Genova e Milano - alla barriera in ingresso in città dalle 11 si sono formate code anche di oltre tre chilometri che hanno causato le proteste degli automobilisti perché non tutti i caselli erano aperti.

Le altre code

Coda, anche se inferiore, si è creata al casello in ingresso a Milano Sud dall'autostrada del Sole. Coda alla barriera di Terrazzano anche in ingresso sull'Autolaghi, cioè l'autostrada che porta in Svizzera, con ulteriori code alla dogana di Chiasso così come alla barriera di Milano Est sulla A4 verso Torino.