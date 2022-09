Incidente sul lavoro nel Cremonese: morto operaio di 49 anni

È avvenuto questo pomeriggio in una ditta a Soresina. L'uomo, che stava lavorando al tornio, è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi a causa delle gravi ferite riportate

Un operaio di 49 anni è morto questo pomeriggio mentre lavorava al tornio presso un'azienda di lavorazioni meccaniche di precisione, a Soresina, in provincia di Cremona. Sul posto sono giunti un elicottero, un'automedica, i vigili del fuoco e il personale Ats, ma l'uomo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi a causa delle gravi ferite riportate. Le forze dell'ordine sono al lavoro per far luce sulle esatte dinamiche dell'incidente.