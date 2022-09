Livigno, campionessa di biathlon soccorsa dopo notte all'addiaccio

Non era riuscita a tornare a valle dopo il giro in bici ed era rimasta bloccata a 2.400 metri di quota. Dopo ore di ricerche è stata individuata dai soccorritori, infreddolita ma in buone condizioni di salute

È stata trovata viva la campionessa di biathlon, Gabriela Soukalova, di cui si erano perse le sue tracce da ieri pomeriggio. La 33enne della Repubblica Ceca, in questi giorni a Livigno con il marito per una vacanza, era uscita in bicicletta per allenarsi ma non era più rientrata.

I soccorsi

La donna, due volte campionessa mondiale di biathlon e vincitrice di due medaglie olimpiche, da qualche anno ritiratasi dalle competizioni, è stata ritrovata stamattina sana e salva dai vigili del fuoco di Livigno e dai militari del Sagf-Guardia di Finanza di Bormio, impegnati nelle ricerche insieme al Soccorso Alpino. Ieri sera, dalla zona dei laghi di Cancano, nel territorio comunale di Valdidentro (Sondrio), non era riuscita a tornare a valle dopo il giro in bici. È rimasta bloccata a 2.400 metri di quota e ha trascorso la notte all'addiaccio. Dopo ore di ricerche, intorno a mezzogiorno è stata individuata dai soccorritori, infreddolita ma in buone condizioni di salute.