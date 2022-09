Malpensa, decollato il primo Boeing 747 con equipaggio di sole donne

Si tratta di un record per l’aviazione civile italiana che festeggia il primo equipaggio tutto femminile alla guida di un jumbo jet ascolta articolo Condividi

Il 20 settembre un Boeing 747 è partito da Milano, direzione Seul. Non un volo come gli altri: al comando c’erano due donne. Un record per l’aviazione civile italiana che festeggia il primo equipaggio tutto femminile alla guida di un jumbo jet.

Il volo L’aereo cargo è decollato dall’aeroporto di Milano Malpensa, ma, prima di salire a bordo, la capitana Paola Gini e Vivien Allais, primo ufficiale, hanno voluto immortalare il momento storico con uno scatto sulla pista. Sullo sfondo della foto il Boeing “Tre cime di Lavaredo”, che di lì a poco avrebbero guidato per dieci ore fino all’atterraggio a Incheon in Corea del Sud. Un secondo flash in cabina le ritrae sorridenti, circondate da spie, pannelli e leve, i loro ferri del mestiere. La prima è originaria di Torviscosa in provincia di Udine, mentre Allais è piemontese di Coazze (Torino). Entrambe sono due pilote di esperienza. Gini è la comandante della Cargolux, azienda lussemburghese a cui appartiene l’aeroplano. Si è formata in America e poi nella Scuola di volo di Alitalia. Per l’Aviazione civile italiana è una svolta: non era mai accaduto che su un modello simile di velivolo ci fosse un equipaggio tutto femminile.