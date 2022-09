Incidente a Busto Arsizio, scontro tra due auto: morto 50enne

Nello schianto, avvenuto all'altezza di via Massari, sono rimaste ferite altre due persone, un uomo di 47 anni e una donna di 42

Un uomo di 50 anni ha perso la vita in un incidente d'auto, questa mattina a Busto Arsizio (Varese), nello schianto sono rimaste ferite altre due persone, un uomo di 47 anni e una donna di 42.

L'incidente a Busto Arsizio

Secondo quanto ricostruito fino ad ora dalla polizia locale bustocca, i due uomini viaggiavano insieme su una Volksvagen Golf, quando all'altezza di via Massari, si sono scontrati con l'auto della 42enne, che ha centrato il lato passeggero del veicolo, dove era seduto il 50enne, che è rimasto incastrato fra le lamiere. L'uomo, di origini nordafricane, è stato soccorso dal 118 che ha tentato di rianimarlo, ma senza alcun esito. Sulla dinamica del sinistro sono in corso accertamenti per rilevare le precise responsabilità. Il 47enne è stato trasportato con un trauma toracico all'ospedale di Legnano, la donna all'ospedale di Busto Arsizio con un trauma al collo.