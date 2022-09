Covid Lombardia, bollettino: 5.570 casi. Tasso di positività al 14,6%

Sono stabili i ricoverati nelle terapie intensive (in totale 10, lo stesso numero di ieri) mentre aumentano quelli negli altri reparti (19 in più, in totale 496)

Con 37.978 tamponi effettuati, sono 5.570 i nuovi casi di positività al Covid ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI ) in Lombardia, con il tasso di positività in lieve crescita al 14,6% (ieri era al 14,3%).

Il bollettino

Sono stabili i ricoverati nelle terapie intensive (in totale 10, lo stesso numero di ieri) mentre aumentano quelli negli altri reparti (19 in più, in totale 496). I decessi sono 10 per un totale complessivo di 42.443 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 1.534 i nuovi casi a Milano (di cui 546 a Milano città), 731 a Brescia, 725 a Bergamo, 538 a Varese, 422 a Monza e Brianza, 380 a Como, 274 a Mantova, 259 a Pavia, 176 a Lecco, 170 a Cremona, 122 a Lod e 114 a Sondrio.