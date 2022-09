Furti a Milano, arrestati quattro ladri

La polizia di Milano ha arrestato due coppie di ladri cogliendole sul fatto. Nel primo caso sono state arrestate due bulgare di 45 e 20 anni, che venerdì scorso gli agenti della squadra Mobile che si occupano di prevenzione e repressione dei reati predatori hanno visto avvicinarsi a una cliente cinese che aveva posato a terra una borsa con un acquisto fatto da Vuitton per provarsi alcuni abiti in camerino. La 45enne le ha coperto la vista mentre l'altra ha preso la borsa che conteneva una felpa di Vuitton da 900 euro per poi allontanarsi Poco avanti sono però state bloccate dalla polizia, che ha restituito la felpa alla turista.

L'arresto della seconda coppia di ladri

Sempre venerdì, ma alla sera, nella zona di Chinatown, gli agenti hanno visto un peruviano di 36 anni e una sua connazionale di 20, entrambi pregiudicati, prendere la borsa a una donna che stava mangiando al ristorante con la famiglia, per poi salire sulla macchina che avevano lasciato con il motore acesso e allontanarsi. La polizia li ha seguiti. Li ha visti fermarsi poco dopo vicino a un bancomat dove la donna ha ritirato 600 euro. Sono stati fermati e controllati. È quindi stata trovata la borsa con lo smart phone, le carte e il denaro restituiti poi alla donna. Nel bagagliaio gli agenti hanno trovato varie paia di occhiali griffati, capi di abbigliamento, un tablet e una borsa modificata con schermatura utilizzata per eludere le barriere antitaccheggio, motivo per cui i due sono stati anche denunciati per ricettazione.