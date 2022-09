Iulia Barton e FS insieme per il lancio della collezione Adaptive

Sarà presentata il 23 settembre durante la Milano Fashion Week. La linea ha come fil rouge il tema dell’inclusività e della sostenibilità a tutto tondo ed è progettata per una vestibilità universale

La prima Collezione Adaptive al mondo, dalla vestibilità universale dei capi e che permette a chiunque di essere sé stesso, in ogni momento dell’anno, sarà presentata da Iulia Barton il 23 settembre 2022, a partire dalle ore 21 durante la Milano Fashion Week e potrà contare sul supporto di Ferrovie dello Stato Italiane come Official Sponsor. L’inaugurazione sarà visibile in streaming sul sito internet e sui canali social di Iulia Barton dalla sera del 23 settembre.

Moda e inclusività

La linea ha come fil rouge il tema dell’inclusività e della sostenibilità a tutto tondo ed è progettata per una vestibilità universale. La collaborazione per il lancio è stata promossa con un video nel quale “l’influencer di positività” Laura Miola racconta l’universo di Ferrovie dello Stato Italiane nel viaggio in Frecciarossa da Roma a Milano in occasione della Fashion Week. La valorizzazione dell’unicità di ognuno, la capacità di muoversi sia nei propri abiti che grazie ad un mezzo di trasporto sostenibile e inclusivo, è ciò per cui Iulia Barton e Ferrovie dello Stato Italiane si muovono insieme. In questo senso, il sostegno di FS si muove in modo coerente con l’impegno consolidato dell’azienda ad aumentare l’attenzione alle persone, all'innovazione, digitalizzazione e promozione della sostenibilità.