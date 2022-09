Milano: sciame di vespe attacca bambini nel cortile della scuola

Episodio avvenuto in via Narcisi, quattro alunni sono stati punti ma non hanno riportato nessuna complicazione

Presso la scuola primaria di via Narcisi, periferia ovest di Milano, questa mattina uno sciame di vespe ha attaccato alcuni bambini all’interno del cortile. Cinque alunni e due maestre sono stati controllati dal personale del 118 che è prontamente intervenuto a soccorrerli, con quattro dei piccoli punti dagli insetti, ma senza nessuna complicazione, per tale motivo nessuno è stato portato in ospedale. La polizia locale ha inoltre accertato che non ci fosse nessuna traccia di un nido di vespe nel cortile.