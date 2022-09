Lentate sul Seveso, accoltellamento durante lite: un arresto

L'episodio risale al 23 agosto. L'uomo era in affidamento in prova ai servizi sociali ed è stato riportato in carcere

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Lentate sul Seveso con l'accusa di aver partecipato a una lite per una precedenza stradale durante la quale ha estratto un coltello. L'uomo, di origine marocchina, era in affidamento in prova ai servizi sociali ed è stato riportato in carcere.

L'accoltellamento

L'episodio risale al 23 agosto scorso quando l'uomo, dopo la lite, è stato trovato dai carabinieri a terra, ferito di striscio da una coltellata per la quale non ha riportato gravi conseguenze. A quanto emerso, dopo aver fatto a pugni con l'automobilista ed aver estratto un coltello, ha avuto la peggio. Accanto al 48 enne, i carabinieri hanno trovato un coltello di 22 centimetri. L'ufficio di sorveglianza di Milano, su proposta dei carabinieri della stazione di Giussano (Monza), tenuto conto anche di altre violazioni, ha revocato la libertà vigilata.