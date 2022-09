Ardesio, 82enne cade in canale e muore: il cane fa trovare il cadavere

Un uomo di 82 anni è morto nel pomeriggio cadendo in un canale mentre cercava funghi ad Ardesio, in località Fontanelli (in provincia di Bergamo). A far ritrovare il cadavere è stato il suo cane, che si è messo ad abbaiare con insistenza, attirando l'attenzione di un agente della polizia locale del piccolo centro bergamasco.

Il ritrovamento del corpo

L'agente ha notato il corpo e ha dato l'allarme al 112, ma ogni tentativo di rianimare l'anziano si è rivelato vano. L'uomo è morto probabilmente per le ferite riportate nella caduta. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il soccorso alpino.