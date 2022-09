Livigno: ritrovato il corpo senza vita di una 41enne

Non si avevano sue notizie da giovedì 8 settembre, quando era partita per una escursione in alta montagna, in compagnia della sua bicicletta. È stata trovata morta questa mattina la donna di 41 anni, originaria della Russia, presso la località Piz Orsera, a 2.850 metri di altezza.

La dinamica

Fondamentali le unità cinofile per rintracciare il corpo, con il soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri intervenuti nelle ricerche: la donna è probabilmente caduta durante l’escursione dopo aver parcheggiato la sua bicicletta e proseguito nel percorso a piedi.