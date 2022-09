Incendio a San Giuliano Milanese, i pompieri spengono focolai

Cronaca

Milano, violento incendio a San Giuliano Milanese alla Nitrolchimica

Grave una delle persone rimaste coinvolte nel rogo, domato dopo ore, ma non ancora spento. Secondo la polizia locale, tutto sarebbe partito da un'esplosione: bruciate migliaia di litri di solvente. Il sindaco Marco Segala invita i cittadini 'a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata'. Per Arpa finora non sono state rilevate 'criticità significative sotto l'aspetto ambientale'. La Procura di Lodi apre un'inchiesta con due ipotesi di reato

Un incendio è divampato oggi in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, in via Monferrato, nell'hinterland del capoluogo. Sul posto si sono precipitati molti mezzi dei vigili del fuoco. Un'alta colonna di fumo si è alzata dal fabbricato delle Nitrolchimica nell'hinterland di Milano

Sul posto sono intervenute 14 squadre dei vigili del fuoco. Secondo la ricostruzione della polizia locale, c'è stata una esplosione, per cause ancora da accertare, seguita da un vuoto d'aria e dalle fiamme, che hanno sprigionato la colonna di fumo ancora visibile. L'esplosione è stata registrata poco dopo le 10, per la precisione alle 10.05