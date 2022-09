Incidente su A1, tir ribaltato: chiuse corsie zona sud nel Lodigiano

È successo stamattina alle 5.50: il conducente del camion ha riportato solo qualche escoriazione e non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale, mentre un camper di passaggio ha forato una gomma

Un tir che si trovava fermo in corsia di emergenza lungo l'Autostrada del Sole nel Lodigiano, in direzione sud all'altezza del Comune di Pieve Fissiraga, si è ribaltato, dopo essere stato urtato da un altro mezzo pesante. L'incidente è avvenuto stamattina alle 5.50. Appena dopo le 8 di stamattina è stato necessario chiudere, temporaneamente, le due corsie della carreggiata in direzione sud per consentire di rimuovere il mezzo.

I soccorsi

Il conducente del camion, che trasportava materiali per allestimenti per fiere, ha riportato solo qualche escoriazione. I vigili del fuoco e un'ambulanza sono stati chiamati sul posto, ma il camionista non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Un camper di passaggio, passando di fianco al Tir ribaltato, ha bucato una gomma.