Milano, Bmw si ribalta in tunnel via Gattamelata durante inseguimento

Inseguimento questa mattina a Milano in zona Fiera, dove una Bmw con targa straniera si è ribaltata dentro il tunnel di via Gattamelata. Tre persone sono state fermate dai carabinieri mentre un quarto uomo è ancora ricercato.

L'inseguimento

L'inseguimento è scattato dopo che l'auto non si è fermata all'alt dei carabinieri per un controllo in viale Certosa. La Bmw è partita verso il tunnel di via Gattamelata, finendo contro tre auto nella fuga e, infine, ribaltandosi. Gli occupanti, dopo una breve colluttazione con i militari, hanno tentato di allontanarsi a piedi e, grazie all'arrivo di ulteriori pattuglie, tre di loro sono stati fermati. Erano senza documenti e sono stati portati in caserma. Sono in corso accertamenti per risalire alla loro identità. Due dei fermati e un carabiniere del reparto radiomobile, intervenuto insieme ai colleghi della compagnia Milano Duomo, sono stati medicati sul posto dai sanitari.