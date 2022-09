Incidente nel Bergamasco, tir travolge ciclista: morto 75enne

Un pensionato di 75 anni è morto oggi pomeriggio a Boltiere (Bergamo) dopo essere stato investito da un tir mentre era in sella alla sua bici. L'incidente è avvenuto attorno alle 15.30 lungo l'ex statale 525 del Brembo che attraversa l'abitato. Immediato l'allarme da parte del camionista, che è rimasto illeso: sul posto il 118 ha inviato l'ambulanza e l'automedica, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono affidati alla polizia locale.