Caravaggio, giovane ferito da colpi di arma da fuoco

Un ragazzo è stato ferito alle gambe da alcuni colpi di pistola esplosi in un'area rurale di Caravaggio, in provincia di Bergamo.

Gli spari

Secondo quanto ricostruito, i vicini hanno sentito esplodere almeno sette colpi di pistola all'interno di un cascinale abbandonato. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri e il 118, che ha trasferito il giovane ferito in ospedale in codice rosso. L'ex cascinale da qualche tempo è un'area di spaccio di droga e riparo per senzatetto. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un regolamento di conti.