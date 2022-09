Voghera, incendio al dormitorio Caritas: nessun ferito

Gli ospiti sono riusciti a uscire da soli dal dormitorio. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo

Un incendio è scoppiato ieri sera a Voghera, in provincia di Pavia, nella cucina del dormitorio della Caritas diocesana. Non si sono registrati feriti.

I danni

Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno provocato seri danni al locale, che è stato dichiarato inagibile. Nessun problema invece per il resto della struttura. Gli ospiti sono riusciti a uscire da soli dal dormitorio. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incendio che, ad un primo esame, sembra di natura accidentale.