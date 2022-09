Lodi, 17enne accoltellato in stazione: si cerca aggressore

Un 17enne è stato accoltellato la scorsa notte alla stazione di Lodi durante una lite con altri ragazzi. Il giovane è stato raggiunto dai fendenti al torace e al bacino. Sono stati alcuni testimoni ad allertare i soccorsi.

L'arrivo dei soccorsi

Il 17enne, di origini egiziane e ospite di una comunità per stranieri non accompagnati , è stato medicato sul posto per poi essere trasportato all'ospedale Maggiore di Lodi, dove si trova ancora ricoverato. Ha ricevuto una prognosi di dieci giorni. Sul posto anche la polizia, che indaga per individuare il responsabile.