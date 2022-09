Area B a Milano, cosa cambia dal primo ottobre

La decisione nasce dal superamento di alcuni limiti di qualità dell’aria, relativi soprattutto al Pm10, e qualora non venisse rispettata l’area si incorrerà in una multa tra 163 e 658 euro

A partire dal primo ottobre cambieranno le regole dell’Area B di Milano, che comprende 186 varchi d’acceso alla città ed è attiva da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30. La decisione nasce dal superamento di alcuni limiti di qualità dell’aria, relativi soprattutto al Pm10, e qualora non venisse rispettata l’area si incorrerà in una multa tra 163 e 658 euro.

Chi può circolare in Area B

I mezzi che possono circolare in Area B sono i veicoli Euro 5 e 6 benzina Gpl, metano, bifuel, ibride ed elettriche. Tra i ciclomotori e motoveicoli, possono circolare quelli a due tempi di classe Euro 5, a benzina 4 tempi di classe Euro 4 e Euro 5. Tra gli altri veicoli, troviamo: i velocipedi senza obbligo di registrazione, le ambulanze senza obbligo di registrazione perché sono riconoscibili grazie alla targa, i veicoli delle Forze Armate e quindi della polizia, della Locale, dei Vigili del fuoco. Con loro anche quelle della Croce Rossa, degli Ospedali, di Ats o ancora della Protezione civile. Ancora tra coloro che possono accedere ci sono i veicoli con il contrassegno disabili sia rilasciato dal Comune di Milano (il titolare deve essere a bordo) che quelli, il cui contrassegno è stato rilasciato fuori Milano. In questo caso, la targa deve essere comunicata prima dell'utilizzo attraverso la registrazione obbligatoria. I veicoli che sono adibiti per i trasporti specifici per il trasporto di disabili motori dovranno iscriversi al servizio online. Infine i veicoli di proprietà o in uso esclusivo a Enti riconosciuti dal Comune di Milano o da altre istituzioni che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria che devono espletare prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblico. Anche in questo caso bisognerà registrarsi al servizio online Area B.

Chi non può circolare dal primo ottobre

Oltre a Euro 0, 1 benzina, Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza FAP, Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4, Euro 3 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,025 g/km o senza valore a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3, Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4, non potranno circolare anche: Euro 2 benzina, Euro 4 diesel senza FAP, Euro 4 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,0045 g/km o senza valore, Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km, Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4, Euro 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4, Euro 5 diesel. Per ciclomotori e moto i divieti in vigore sono per quelli a due tempi Euro 0,1 e per quelli a gasolio Euro 0 e 1.

Veicoli che trasportano cose

Tra gli autoveicoli che trasportano cose troviamo: Euro 0, 1 benzina, Euro 0, 1, 2, 3 diesel leggeri (N1) senza FAP, Euro 0, I, II, III diesel pesanti (N2-N3) senza FAP, Euro 3 diesel leggeri con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo), Euro III diesel pesanti (N2-N3) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo), Euro 3 leggeri diesel (N1) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km, Euro III pesanti diesel (N2-N3) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh, Euro 0, 1, 2, 3 diesel leggeri (N1) con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4, Euro 0, I, II, III pesanti (N2-N3) con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro IV, Euro 0, 1, 2, 3 leggeri (N1) diesel e Euro 0, I, II, III (N2-N3) con FAP after-market installato dopo 30/04/2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4 – IV, a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0,1,2,3 Euro I,II,III.

Dal primo ottobre nuovi divieti per: Euro 4 leggeri diesel (N1) e Euro IV pesanti (N2-N3) senza FAP, Euro 4 leggeri diesel (N1) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km, Euro IV pesanti diesel (N2-N3) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh, Euro 4 leggeri (N1) diesel e Euro IV (N2-N3) con FAP after-market installato dopo 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4 – IV.

Gli autobus

I divieti interessano in Area B interessano: M2, M3 benzina di classe Euro 0, I, M3 TPL diesel di classe Euro 0, I, II senza FAP, M2, M3 non TPL diesel di classe Euro 0, I, II senza FAP, M2, M3 diesel di classe Euro III senza FAP, M2, M3 Euro III diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo), M2, M3 Euro III diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh, M2, M3 Euro 0, I, II, III diesel con FAP after-market, installato dopo 31/12/2018, con classe massa particolato inferiore a Euro IV, M2, M3 a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0,I,II,III.

Dal primo ottobre anche: M2, M3 diesel di classe Euro IV senza FAP, M2, M3 Euro IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo), M2, M3 Euro IV diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV.