Matrimonio per coppia di clochard, celebra il sindaco di Varese

Attilio e Dolores, entrambi cinquantenni, si sono sposati dopo trent'anni insieme, nonostante le difficoltà della vita li abbiano portati a chiamare "casa" l'aeroporto di Malpensa (Varese). A celebrare le nozze il sindaco di Varese Davide Galimberti, a Palazzo Estense, grazie alle associazioni di solidarietà.

Le parole dei due sposi

Loro stessi hanno raccontato la loro storia in un video. "Ho avuto una vita normale, poi ad un certo punto le difficoltà familiari mi hanno portato a vivere in aeroporto", ha raccontato Attilio. Poche parole sul passato, ma cinque anni fa l'aeroporto è divenuto il rifugio di entrambi. Nonostante le grandi difficoltà, il loro amore però ha resistito e due giorni fa sono convolati a nozze. "Pensavo sarebbe stata questione di una firma - ha proseguito Attilio - invece ci siamo ritrovati in una cerimonia con tutte le cose a posto". Dolores ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibili le nozze.

Le nozze

"Un bel matrimonio - ha commentato Galimberti - celebrato grazie alle associazioni, per coronare il desiderio di due persone che stanno insieme da trent'anni". Al matrimonio hanno preso parte la titolare del centro diurno di assistenza ai clochard "Il viandante", Mariarosa Sabella, e Davide Franzi, volontario dell'associazione Pane di sant'Antonio, mentre altri attivisti si sono occupati di trucco e parrucchiere e degli abiti per i due sposi. Poi la festa nella sede dell'associazione "Camminiamo Insieme, il viandante". La sorpresa delle sorprese è stata però la luna di miele. Grazie alle donazioni ricevute, per loro è iniziato un soggiorno di qualche giorno in un hotel di Varese. Ora la speranza è quella di tornare a una vita normale. "Chiediamo solo un lavoro e una piccola casa", ha detto Dolores.