Rapina in banca da 11mila euro a Villongo: 2 arresti dopo inseguimento

Due pluripregiudicati sono stati arrestati dai carabinieri di Bergamo con l'accusa di aver messo a segno una rapina questa mattina alla banca Bper di Villongo (Bergamo).

La rapina

I due, uno armato di pistola giocattolo priva di tappo rosso e l'altro armato di taglierino, si sono introdotti nella filiale e, dopo essersi avvicinati agli sportelli, hanno minacciato i cassieri facendosi consegnare 11mila euro in banconote. Uno dei malviventi, prima di fuggire, con il calcio dell'arma ha colpito alla tempia il direttore, provocandogli un trauma cranico. L'uomo è stato medicato dal 118 e portato in ospedale con l'ambulanza. I rapinatori sono fuggiti a bordo di un'auto in direzione Grumello del Monte ma dopo pochi minuti i carabinieri, allertati dal 112, hanno intercettato e fermato l'utilitaria e i due sono stati arrestati. Recuperata l'intera refurtiva.