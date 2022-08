Una donna di 50 anni è in gravi condizioni, intubata all'ospedale San Gerardo di Monza, dopo che, la notte scorsa, intorno alle 3, ha perso il controllo della sua auto, finendo contro un ostacolo in via Monfalcone, a Sesto San Giovanni. Soccorsa dagli operatori del 118 le sue condizioni sono apparse molto critiche. Sul posto anche i carabinieri.