Incidente a Olgiate Molgora, auto contro muro: morto 52enne

Incidente stradale mortale oggi pomeriggio a Olgiate Molgora, centro della Brianza in provincia di Lecco. Un uomo di 52 anni è morto dopo essere finito con l'auto contro il muro di un'abitazione, nella zona della stazione ferroviaria.

La vicenda

La vittima - residente nella zona - ha perso il controllo della propria vettura, schiantandosi all'incrocio tra via Vittorio Veneto e via del Centenario. Nessun altro mezzo o persona sono rimasti coinvolti. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per stabilire le cause dell'incidente; non si esclude che l'automobilista abbia avuto un malore. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Allertato l'elisoccorso e mobilitata un'ambulanza, per il 52enne non c'è stato nulla da fare.