Si tuffa nel Po e non riemerge, annegato 50enne nel Pavese

È successo davanti al Ponte della Becca, nel punto in cui il Ticino confluisce nel Po. Il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato a circa 200 metri dal punto in cui era entrato in acqua

Un uomo di 55 anni è annegato ieri pomeriggio mentre stava facendo il bagno nelle acque del Po all'altezza del ponte della Becca, nel Pavese.

Annegato 55enne

Il 55enne, di nazionalità albanese e residente a Stradella, poco dopo le 17 si è tuffato proprio nel punto in cui il Ticino confluisce nel Po. Dopo pochi secondi la compagna, non vedendolo riaffiorare dal fiume, ha lanciato l'allarme. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Verso le 19 il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato a circa 200 metri dal punto in cui era entrato in acqua. Nonostante la secca storica di questa estate, fare il bagno in questo tratto del Po è particolarmente pericoloso a causa delle forti correnti e di buche profonde.