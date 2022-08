Colpito da un tronco in Valtellina, ferito taglialegna 61enne

E' successo ieri in località Bosco del Sasso, in territorio comunale di Sondalo (Sondrio). Sono stati allertati, per i soccorsi, anche gli uomini del Soccorso Alpino

Un taglialegna di 61 anni è rimasto ferito alla testa e a un braccio da un tronco mentre era intento a tagliare una pianta. E' successo ieri in località Bosco del Sasso, in territorio comunale di Sondalo (Sondrio). Sono stati allertati, per i soccorsi, anche gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, in quanto l'incidente è avvenuto in una zona impervia. È stato trasportato nel vicino ospedale Morelli.