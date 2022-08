Sondrio, frana in quota sulle Alpi Orobie: ferito escursionista

Un uomo è stato portato in codice rosso in ospedale per i diversi traumi riportati in un incidente avvenuto sulle Alpi Orobie, alla punta Scais, in territorio comunale di Piateda in provincia di Sondrio. Il ferito è stato trasportato con un elicottero di Elisondrio all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L'incidente montano

Paura nella tarda mattinata di oggi per un gruppo di escursionisti della provincia di Bergamo, impegnato in un'arrampicata. All'improvviso si è verificata una scarica di pietre che ha colpito un componente della comitiva. È subito scattato l'Sos alla centrale di Areu e si sono messe in azione le squadre del Soccorso Alpino della Valtellina e della Bergamasca con il Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio. Il gruppo è stato raggiunto e il ferito trasportato in ospedale. Gli amici che erano con lui, spaventati ma illesi, invece, sono stati accompagnati dai militari del Sagf e dagli altri soccorritori al rifugio Baroni, a circa 2.800 metri di quota, in territorio comunale di Valbondione (Bergamo), da dove più tardi procederanno nella discesa a valle in sicurezza.