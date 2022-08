Corsico, incendia una pasticceria: arrestato 59enne

L’uomo ha precedenti per spaccio, furto e incendio ed era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Rintracciato dai carabinieri, ha fatto parziali ammissioni dicendo che in quella via "lo trattavano male"

Un pregiudicato di 59 anni, senza una dimora fissa, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di incendio doloso perché ritenuto il presunto responsabile dell'incendio appiccato ieri in una pasticceria in via Foscolo a Corsico, nel Milanese. Sul posto sono stati trovati i resti di un innesco doloso e l'uomo, una volta rintracciato dai carabinieri, ha fatto parziali ammissioni dicendo che in quella via "lo trattavano male".