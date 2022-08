Mantova, infermiere aggredito a pugni da un paziente

Ai carabinieri il paziente ha riferito di non ricordare il motivo per cui ha colpito l'infermiere. L'uomo è stato denunciato per lesioni gravi e violenza a pubblico ufficiale

Un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, è stato picchiato da un paziente. È accaduto lunedì sera e l'infermiere, ricoverato poi agli spedali civili di Brescia, verrà sottoposto oggi a un intervento chirurgico di maxillo-facciale. Ne dà notizia La Gazzetta di Mantova.

La vicenda

Lunedì, intorno alle 19, un uomo è arrivato in ambulanza al pronto soccorso. Pochi minuti dopo, mentre l'infermiere gli stava facendo l'elettrocardiogramma, improvvisamente gli ha sferrato due violenti pugni al volto. L'infermiere è caduto a terra privo di conoscenza. Ai carabinieri il paziente ha riferito di non ricordare il motivo per cui ha colpito l'infermiere. L'uomo è stato denunciato per lesioni gravi e violenza a pubblico ufficiale.