Vigevano, pitone morde un vigile del fuoco

L'esemplare, albino e di circa due metri, è riuscito a salire sul tetto dell'abitazione in cui era custodito. Il pompiere è stato trasportato al pronto soccorso dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di pochi giorni

È fuggito dall'abitazione in cui era custodito ed è salito sul tetto, nella zona di corso Novara, a Vigevano (Pavia). Per recuperare un pitone albino, della lunghezza di circa 2 metri, oggi sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

La fuga del pitone

Durante l'operazione di recupero, il serpente ha morso un pompiere, dell'età di 50 anni, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano (Pavia), è stato medicato e dimesso con una prognosi di pochi giorni. Il pitone è stato restituito al proprietario. Sono in corso accertamenti per stabilire in che modo il rettile sia uscito dalla casa finendo sul tetto.