Monza, scoperti 42 lavoratori in nero: anche ultrasettantenni

A Monza la guardia di finanza ha scoperto 42 lavoratori in nero. Le indagini si sono concentrate sulla posizione di alcuni datori di lavoro individuati per alti profili di rischio. Variano da 45mila a 270mila euro le sanzioni comminate su tutto il territorio provinciale.

La situazione

Tra i lavoratori in nero scoperti, le Fiamme Gialle hanno individuato due ultrasettantenni pensionati, un possessore di auto di grossa cilindrata e un percettore, senza averne diritto, di reddito di cittadinanza. Quest'ultimo è stato denunciato alla Procura e segnalato all'Inps per il recupero di 6.280 euro. Sono 19 gli esercizi commerciali per i quali è stata richiesta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro la sospensione dell'attività.