Incidente sul lavoro a Bagnolo San Vito, due operai ustionati grave

Stavano lavorando alla sostituzione di una vasca dell'idromassaggio quando, per cause in vie di accertamento, si sono sprigionate le fiamme che hanno investito uno degli operai

Due operai, di 42 e 52 anni, sono rimasti ustionati in maniera grave nel corso dei lavori che stavano eseguendo all'interno di un centro benessere a Bagnolo San Vito, nel Mantovano.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime informazioni i due operai sono stati soccorsi in codice rosso. Sul posto anche l'eliambulanza. Stavano lavorando alla sostituzione di una vasca dell'idromassaggio quando, per cause in vie di accertamento, si sono sprigionate le fiamme che hanno investito uno degli operai; il collega ha cercato di soccorrerlo ma è rimasto anche lui ustionato.