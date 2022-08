Traffico interrotto sulla strada statale 38 Var (Variante Di Morbegno), a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio, per un incidente in cui una persona è deceduta. Coinvolti quattro mezzi, tre dei quali pesanti, sul posto stanno operando le forze dell'ordine e il personale dell'Anas. Uscita obbligatoria allo svincolo di Cosio Valtellino.