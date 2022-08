Brugherio, sorpreso con droga dopo fuga dai carabinieri: arrestato

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri di Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il 33enne è stato bloccato dopo un rocambolesco inseguimento durante il quale si è schiantato frontalmente contro una vettura i cui occupanti sono rimasti feriti in modo lieve.

La fuga e l'arresto

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, di origini marocchine, è stato notato dai carabinieri nella tarda serata di ieri a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Quando gli è stato intimato l'alt ha accelerato e ingaggiato un inseguimento a forte velocità coi militari. Giunto a un incrocio, ha svoltato senza dare la precedenza e si è scontrato con un'altra auto. Nonostante l'esplosione degli airbag, ha cercato di fuggire a piedi ma è stato raggiunto dai carabinieri che, a bordo della vettura, hanno trovato venti dosi di cocaina: altre dieci le nascondeva in bocca, per un totale di 20 grammi. L'uomo, inoltre, non aveva la patente. È stato processato per direttissima dai giudice di Monza che, su richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto ed applicato la custodia in carcere.