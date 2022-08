Ferragosto 2022, cosa fare in Lombardia: gli eventi in programma

Non mancano gli appuntamenti per chi ha deciso di passare il Ferragosto in Lombardia. Tra le proposte, la Festa del Vino a Desenzano del Garda

Sagra dei Due Castelli a Malpaga (Bergamo)

A Cavernago, nel Bergamasco, torna la 44ma Sagra Due castelli in festa, in programma dall'11 al 21 agosto. Il 13 e 14 agosto in particolare il castello di Malpaga torna al tempo di Bartolomeo Colleoni, il capitano di ventura che nel '400 ne fece il centro del suo dominio. Nei giorni prima di ferragosto nella fortezza si svolge il palio, rievocazione storica con giochi d'armi, duelli, giostre equestri, banchetti con un lavoro meticoloso di ricostruzione.

Parco speleologico nelle miniere di Dossena (Bergamo)

Aperto a Ferragosto il parco speleologico delle miniere di Dossena, in provincia di Bergamo, recentemente inaugurato. Il percorso ad anello lungo un chilometro nei tunnel delle miniere, citate già da Plinio in Vecchio nella sua Naturalis Historia, sarà aperto nei fine settimana. Attraverso teleferiche, ponti e passaggi sospesi fra grotte naturali e cunicoli artificiali si potrà fare un salto nella storia.

Festa del Vino a Desenzano del Garda (Brescia)

Da venerdì 11 a martedì 15 agosto, al centro sportivo di San Martino della Battaglia a Desenzano del Garda (Brescia), si svolgerà la Festa del Vino, giunta alla sua 42° edizione. Ogni sera, dalle 19.00, stand gastronomici e musica dal vivo. I produttori vinicoli per questa edizione appartengono al Basso Garda.

Ferragosto sul Lago Maggiore

Dall'11 al 15 agosto la Pro Loco di Ranco (Varese), sul Lago Maggiore, organizza il Ferragosto sotto il salice, arrivato alla sua 45esima edizione. In programma stand gastronomici e spettacoli di musica dal vivo sul Lungolago.