Non dichiara tre Rolex in dogana di Valsolda, sequestrati

Un automobilista russo è stato sorpreso con addosso tre Rolex non dichiarati: uno al polso e due nelle tasche interne dei pantaloni. I tre orologi, del valore complessivo di 46mila franchi svizzeri, circa 45mila euro, sono stati sequestrati alla frontiera italo-svizzera di Valsolda dalla guardia di finanza di Como e dai funzionari di Adm.

La vicenda

Per i finanzieri si è trattato di un tentativo di contrabbando in quanto al momento dei controlli, alla domanda di prassi per sapere se l'uomo trasportava merci per consentire l'applicazione dei diritti, la risposta è stata negativa. Nell'auto è stata trovata la documentazione commerciale relativa all'acquisto dei tre Rolex, peraltro oggetto di procedura tax free da parte della corrispondente Dogana svizzera di Gandria.