Ardesio, pastore precipita per oltre 100 metri: morto 25enne

Un 25enne, di Sorisole, in provincia di Bergamo, ha perso la vita ieri pomeriggio nella zona del Vaccarizza, a 1.600 metri di quota, nel territorio del comune di Ardesio, dopo essere caduto per un centinaio di metri mentre svolgeva il suo lavoro di pastore. Immediato l'allarme, sul posto è giunto l'elicottero del 118, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto anche il Soccorso alpino, mentre la Croce Blu di Gromo si è occupata del recupero della salma con il 118.