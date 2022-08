Bonus affitti, al via le domande per residenti distretto Est Milano

Al via le domande per richiedere il contributo riservato ai cittadini del Distretto Sociale di Pioltello, Segrate, Rodano e Vimodrone

Al via le domande per richiedere il contributo per l'affitto riservato ai residenti nel Distretto Sociale di Pioltello, Segrate, Rodano e Vimodrone. Lo riporta Il Giorno.

I requisiti

Fra i requisiti per accedere al bonus, essere residenti da almeno sei mesi, un Isee di massimo 26mila euro e non avere procedure di sfratto in corso.

I fondi sono “una tantum“. La documentazione va consegnata entro il 15 ottobre on-line, per un aiuto nella compilazione si può scrivere una e-mail all’indirizzo abitaredistretto3@comune.pioltello.mi.it per fissare un appuntamento con un esperto.