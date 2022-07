Scontro fra più auto a Retorbido: morta anziana di 88 anni, tre feriti

Una donna è morta e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a Retorbido nell'Oltrepò Pavese. Coinvolte nel sinistro più automobili. A riportare le conseguenze più gravi è stata un'anziana di 88 anni, residente a Casteggio (Pavia): trasportata in ospedale, è morta a causa delle gravi lesioni riportate.

Tre feriti

Altre tre donne sono rimaste ferite: la più grave è un'ottantenne di Voghera (Pavia), in prognosi riservata, mentre meno preoccupanti sono le condizioni di una 61enne anche lei di Voghera, che ha riportato ferite giudicate guaribili in un mese. Ferite non gravi anche per una 25enne di Lungavilla (Pavia) che ha ricevuto 10 giorni di prognosi.