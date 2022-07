Incidente nel Comasco, si scontra con un’auto: muore motociclista

Un motociclista di 29 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Mozzate, nel Comasco, sulla Varesina. In sella alla sua moto di grossa cilindrata si è scontrato per cause che sono in corso di accertamento con un'auto, il cui conducente è rimasto illeso. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, con l'intervento dell’elisoccorso, e dei carabinieri, ma per il 29enne non c'è stato nulla da fare.