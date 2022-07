Beppe Sala va a vivere dalla compagna Chiara Bazoli: l'addio a Brera

Il primo cittadino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram due foto dell'abitazione in via Goito, in cui è visibile l'ingresso dello stabile e il trasloco in corso

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, annuncia il proprio trasloco e dice addio al quartiere Brera, dove ha vissuto in questi anni. Il primo cittadino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram due foto dell'abitazione in via Goito, in cui è visibile l'ingresso dello stabile e il trasloco in corso. Immagini accompagnate da una sola parola: 'Adieu'. Sala andrà a vivere con la compagna, Chiara Bazoli, in una zona non lontano da porta Venezia.