Parapendio precipita in Valsassina, ferito il pilota

Un turista in parapendio ha perso il controllo del mezzo - forse a causa di una folata da vento - ed è precipitato in località Piano di Cortenova, in Valsassina (Lecco), restando ferito. E' successo oggi pomeriggio. Sul posto un'ambulanza proveniente dall'ospedale di Lecco e l'elisoccorso giunto dalla centrale operativa di Como. L'équipe medica ha stabilizzato il pilota, che ha riportato traumi alle gambe, e lo ha trasportato all'ospedale di Lecco. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto.